Трехкратное повышение стоимости проезда в общественном транспорте вызвало недовольство жителей украинской столицы. Киевляне вышли на митинг против мэра Виталия Кличко, сообщает "Новости.Live".

Митингующие подготовили плакаты с изображением Кличко в образе героя из фильма "Матрица". Вместо таблеток гражданам предлагается выбор между жетоном на транспорт или батоном хлеба. Издание подчеркивает, что стоимость проезда в Киеве сейчас выше, чем в Нью-Йорке или Торонто. Однако никаких реформ в сфере общественного транспорта не планируется.

Высокие цены на проезд вынуждают все большее число жителей украинской столицы выбирать автомобиль. Однако из-за атак ВС России автозаправочных станций на Украине остается все меньше.