Депутаты Верховной рады Украины во вторник, 14 июля, проголосовали за отставку главы украинского правительства Юлии Свириденко.

В соответствии с законодательством Украины, вслед за отставкой премьер-министра распускается правительство.

Депутат Верховной рады Ольга Василевская-Смаглюк утверждает, что Свириденко займет должность главы офиса предводителя киевского режима Владимира Зеленского. Кирилл Буданов* (внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов) с этого поста якобы уйдет на место министра обороны Украины.

Нардеп Ярослав Железняк, в свою очередь, заявил, что Юлию Свириденко отправят послом Украины в США вместо Ольги Стефанишиной, назначенной менее года назад.

Руководить новым украинским правительством, по версии источников, станет глава "Нафтогаза Украины" Сергей Корецкий. В качестве претендентов на премьерское кресло называют также вице-премьера Дениса Шмыгаля, уже возглавлявшего кабмин, и министра обороны Михаила Федорова, сообщает РИА Новости.

* лицо, внесенное Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов