Польша подняла в воздух истребители из-за российского разведчика

Пролет российского разведывательного самолета Ил-20 над Балтийским морем вынудил Польшу поднять в воздух истребители. С заявлением выступил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Польский министр признал, что российский самолет выполнял полет в международной зоне. Разведчик находился примерно в 30 километрах от польского побережья, передает ТАСС.

В начале июля Варшава также сообщала, что поднимала истребители из-за якобы активности России на Украине. В российском оборонном ведомстве заявляли, что все полеты ВКС выполняются в строгом соответствии с международными нормами использования воздушного пространства.