Роскомнадзор опроверг блокировку Google, Apple и GitHub

Роскомнадзор не ограничивал доступ на территории России к сервисам крупнейшей онлайн-платформы для совместной IT-разработки GitHub, а также Google и Apple.

Как рассказали во вторник, 14 июля, в пресс-службе регулятора в ответ на жалобы интернет-пользователей, проблемы с доступом к GitHub, а также к поисковому сервису Google и сайту Apple не связаны с блокировками, сообщает "Интерфакс".

Ранее Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России заверило, что сотовые операторы не собираются вводить в тарифах на свои услуги отдельную плату за иностранный интернет-трафик — такая возможность не рассматривается.

При этом владельцы сим-карт иностранных операторов связи в России пожаловались, что лишились возможности беспрепятственно использовать интернет-сервисы, недоступные по решению российских властей. Минцифры пояснило, что к трафику зарубежных абонентов при работе в сетях российских операторов связи применяется общий режим фильтрации.