"Надо же какая красота!" Как выглядит могла Владимира Левкина из "На-На"

Владимир Левкин скончался 17 ноября 2024 года. Долгие годы он боролся с раком, а незадолго до смерти бывший участник группы "На-На" попал в больницу с подозрением на пневмонию. Впоследствии его жена Марина утверждала, что никто и подумать не мог, чем это закончится.

19 ноября популярного исполнителя похоронили на столичном Троекуровском кладбище. Проститься с артистом явились не только бывшие коллеги Левкина по группе, но и другие артисты. С трогательными словами выступили дочери Владимира: Виктория от первого брака и Ника от последнего. Кстати, присутствовала на прощании и первая жена Левкина.

Вдова не отходила от гроба артиста. Она приветствовала гостей траурной церемонии, общалась с ними, обнималась. Марина держалась как могла. Многих тогда поразило, что вдова улыбалась. Но позже она объяснила, что просто пыталась исполнить последнюю волю любимого.

К годовщине смерти певца семья установила памятник на его могиле. Монумент выполнен в виде сцены, где разместили один из последних портретов Владимира. Также на постаменте установили золотой микрофон, гитару и выложили звезду.

"Мой любимый… Ты жить не мог без сцены… Теперь благодаря твоим друзьям, поклонникам, неравнодушным людям и семье, ты всегда будешь на ней. Напевай нам с небес в свой золотой микрофон. А гитара, которая всегда рядам, пусть принесет удачу музыкантам, которые будут к ней прикасаться…", — написала на своей странице в соцсети Марина в день, когда официально открыли памятник.

Интересно, что могила Левкина находится вдали от звездной аллеи. Музыкант упокоился в той части кладбища, где в основном хоронят обычных москвичей. Поэтому посетители Троекуровского часто удивляются, видя такой красивый памятник.

(Фото смотрите по ссылке ——>)

Корреспондент "ТВ Центра", находясь на Троекуровском, случайно стал свидетелем разговора двух женщин, пришедших на кладбище, навестить своих родственников. "Надо же какая красота! Микрофон на могиле... Музыкант наверное? Да это же Левкин из "На-На"! Ну жена молодец, раз такой памятник отгрохала. Не пожалела денег", — судачили москвички, остановившись у надгробия.

Памятник Левкину действительно получился достойным. И первое, что бросается в глаза, не дорогой камень и модное сегодня "живое" фото на надгробие, а идеальная чистота. На могиле нет ни одной соринки и даже цветы аккуратно расставлены. Близкие явно не забывают "нанайца".