В Европе слишком долго разбирались с важностью российской рыбы. Об этом заявила во вторник, 14 июля, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Этот комментарий последовал за признание главы евродипломатии Каи Каллас в собственной некомпетентности. Чиновница рассказала, что обсуждала введение новых антироссийских санкций, не понимая их специфики — например, не зная, что "рыба имеет такое геополитическое значение" и "осложняет многие важные геополитические процессы". С учетом столь серьезного значения этого товара в ЕС решили не включать эмбарго на российскую рыбу в санкционный пакет.

Как заявила Мария Захарова в комментарии kp.ru, "пока Каллас разбиралась с геополитическим занижением рыбы, она протухла", причем "не только рыба".

Ранее норвежские СМИ испугались срыва переговоров с Россией по квотам на вылов трески в Баренцевом море. Впервые в истории ситуации дошла до такой острой точки, поскольку власти скандинавского королевства винят Россию в нарушениях двусторонних соглашений.