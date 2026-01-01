Лечение ожирения и восстановление после родов предложили включить в систему ОМС

Комплексную реабилитацию женщин после родов, включая психологическое сопровождение, и лечение ожирения у женщин следует включить в программу обязательного медицинского страхования (ОМС). С такой инициативой выступили в Государственной думе.

Соответствующие предложения были высказаны по итогам открытого диалога "Поддержка женщин в России", организованного ЛПДР в Госдуме. В частности, парламентарии настаивают на обеспечении в рамках ОМС комплексной медицинской помощи женщинам в послеродовой период для профилактики осложнений и снижения рисков послеродовой депрессии.

Кроме того, предлагается включить в ОМС полный цикл лечения ожирения, а не только операцию, причем с приоритетом для женщин репродуктивного возраста. Особое внимание парламентарии призывают уделять лечению ожирения как отдельный этап подготовки к процедуре экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) за счет средств ОМС.

Согласно документу правительства, на который ссылается ТАСС, российские власти планируют поэтапное расширение базовой программы обязательного медицинского страхования. Минздрав России и Федеральный фонд ОМС назначены ответственными за эту работу.

Ранее сообщалось, что глава кабмина Михаил Мишустин подписал постановление о включении новых методов борьбы с онкологическими заболеваниями в программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 2026–2028 годах. Благодаря этому россияне смогут получить индивидуальную онковакцину бесплатно.