"Глаза киркоровские": экс-фаворитка Филиппа Киркорова растит дочь как две капли воды похожую на него

Поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров несколько лет назад был увлечен талантливой вокалисткой Анастасией Стоцкой. Артист и его фаворитка записывали дуэты, бок о бок трудились над мюзиклом "Чикаго" и выходили вместе в свет.

Пытаясь вызвать ревность Аллы Пугачевой, Филипп приударил за Анастасией. Киркоров катал Стоцкую на кабриолете, водил на концерты своих друзей. Певец говорил, что они с Анастасией "связаны кармически". После таких заявлений поклонники артистов уверены, что между Стоцкой и Киркоровым была не только дружба.

Но вскоре Анастасия вышла замуж за другого. Ее избранником стал бизнесмен Cергей Абгарян. Супругу звезда сцены родила двоих детей – сына Александра и дочь Веру. Между тем злые языки не первый год судачат, что дети певицы подозрительно похожи на Филиппа. Так, в Сети в очередной раз обсуждают схожесть дочери поп-короля, Аллы-Виктории, и наследницы его экс-фаворитки Веры. Вновь всплыла уже набившая оскомину "история" о том, что Анастасия якобы отдала свои яйцеклетки Филиппу Бедросовичу, чтобы он стал отцом.

"Глаза киркоровские, болгарские"; "Стоцкая сама как сестра Киркорова"; "Это потому, что Стоцкая похожа на Филиппа"; "Писали, что Стоцкая свои яйцеклетки ему дала для размножения"; "Ничего общего с дочерью Киркорова, разве что брюнетка. И Киркоров — не болгарин, а армянин — это уже всем известно. И муж Стоцкой, по-моему, тоже армянин, поэтому многие видят схожесть. Просто девочки обе яркие брюнетки", — спорят пользователи Сети.

Анастасия Стоцкая не отрицает сходство своих детей с Филиппом Киркоровым. Артистка считает происходящее чем-то поразительным. Между тем певица уверяет, что не стала бы скрывать родственную связь сына и дочери с Киркоровым, если бы это было правдой. "Я не знаю, это какая-то кармическая встреча. На самом деле и мы с Киркоровым похожи. Людям просто хочется, чтобы это было так. Им нужна эта легенда", — говорила Стоцкая в одном из интервью.