Желание европейцев формулировать гарантии безопасности по Украине без России исключает их участие в процессе урегулирования. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал соответствующее заявление немецкого канцлера Фридриха Мерца по итогам очередного саммита "коалиции желающих" в Париже.

Глава российской дипломатии Сергей Лавров, в свою очередь, отметил, что Европа и Украина сделали все, чтобы попытаться увести США в сторону от договоренностей, достигнутых в Анкоридже. Министр добавил, что Дональд Трамп не комментирует эти попытки и "не говорит, что Аляски больше не существует".

Тем временем Евросоюз не может согласовать 21-й пакет санкций против нашей страны. В частности, ЕС никак не договорится о потолке цен на российскую нефть. Очередную попытку утвердить рестрикции предпримут 15 июля. Существование столь большого пакет ограничений доказывает их неэффективность, что не раз отмечали в Кремле.