В Ленобласти запретили лить чиновникам топливо сверх лимита: "Никаких исключений!"

Заправка топливом служебных автомобилей чиновников в Ленинградской области должна подчиняться таким же требованиям и ограничениям, как и машины других жителей региона. На это указал во вторник губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Как написал политик в социальных сетях, надлежит "установить для автомобилей чиновников такой же лимит на топливо, какой действует на заправках для всех жителей", при этом не должно быть никаких исключений.

Дрозденко подчеркнул, что госслужащие обязаны подавать гражданам пример в соблюдении установленных рамок, а если топлива чиновникам не хватает, то для выполнения служебных обязанностей "видеосвязь никто не отменял".

Тем временем на фоне предпринимаемых российскими властями мер по урегулированию ситуации с топливом в ряде регионов отменяют и смягчают ограничения. Так, в Омской области вновь разрешили автозаправочным станциям (АЗС) отпускать бензин и дизельное топливо гражданам в канистры. Залить топливо в канистру можно также в Псковской и Иркутской областях, хотя лимиты по объему продолжают действовать.

МИД России едко высмеял власти Германии за фейки о ситуации с топливом в российских регионах, подчеркнув, что именно на автомобиле с бензиновым двигателем собирается совершить путь от Москвы до дома посол ФРГ, завершающий служебную командировку в нашей стране.