ФАС призвала продавцов ограничить цены на школьные товары

Продавцы должны демонстрировать добросовестное рыночное поведение в период повышенного спроса. Об этом напомнили во вторник, 14 июля, в Федеральной антимонопольной службе России (ФАС).

Антимонопольщики адресовали свой призыв к продавцам школьных принадлежностей, поскольку россияне уже начинают закупать такие товары для своих детей-школьников накануне нового учебного года.

Как подчеркивает ФАС на своем официальном сайте, ретейлерам детских и канцелярских товаров предлагается ограничить цены и наценки на наиболее востребованные позиции товаров школьного ассортимента. Соответствующее письмо ведомство направило в 18 торговых организаций России.

Ранее в Государственной думе предложили способ облегчить родителям школьников финансовое бремя подготовки детей к новому учебному году. Парламентарии выступили с инициативой ввести социальный налоговый вычет на покупку школьных принадлежностей для семей с детьми.

Тем временем вновь звучат предложения вернуть в России единую школьную форму. Депутат Государственной думы Виталий Милонов пошел еще дальше и призвал разработать форму для российских школьников "в духе и стиле лучших образцов школьной формы Императорской России и Советского Союза".