Ракета-носитель с транспортным пилотируемым кораблем стартовала с Байконура

Состоялся старт ракеты-носителя с пилотируемым кораблём "Союз-МС29". На борту российско-американский экипаж, командир - Петр Дубров, а также борт-инженеры - Анна Кикина и астронавт NASA Анил Менон.

Успешно отделились первая ступень ракеты после отработки топлива. Скоро должна отсоединится и вторая, затем пилотируемый корабль отделится от ракеты-носителя и возьмет курс на МКС. Полет до станции займет 3 часа 8 минут. Стыковка корабля к модулю "Причал" российского сегмента МКС запланирована на 20:56 по московскому времени.

Экипаж 75-й экспедиции проведет на орбите 261 день. Во время миссии планируется провести 38 научных экспериментов, том числе с человекоподобным роботом, который будет выполнять команды космонавтов в режиме аватара. В программе экспедиции - два выхода в открытый космос.

За запуском "Союза" наблюдал глава НАСА Джаред Айзекман. Накануне он приехал на Байконур и провел встречу с руководителем "Роскосмоса" Дмитрием Бакановым. Это первая за 8 лет встреча глав ведомств двух ведущих космических держав.