Власти объяснили, обязаны ли школы принять всех желающих в десятый класс

После девятого класса каждый российский школьник имеет право продолжить обучение — либо в 10–11-м классах, либо в колледже. Это право закреплено в Конституции Российской Федерации.

Как напоминает правительственный сервис "Объясняем.рф" в своем MAX-канале, если школа открывает 10-11-е профильные классы с углубленным изучением предметов, зачислять в них детей допустимо посредством индивидуального отбора или через вступительные испытания. Если ученик успешно прошел этот процесс, отказать ему в зачислении нельзя.

Если же в школе, в которой ребенок окончил девятый класс, нет свободных мест для продолжения обучения в десятом классе, органы управления в сфере образования обязаны подобрать ему место в другом доступном учреждении.

Родители школьников могут обратиться в Минпросвещения России, если право их детей на получение образования нарушается.

Годом ранее сообщалось, что в думском комитете по образованию предложили провести эксперимент — зачислять девятиклассников в десятый класс только при получении установленного минимального количества баллов по результатам Основного государственного экзамена (ОГЭ). Тем, кто не сумел бы преодолеть этот барьер, предлагалось предоставлять приоритетное право зачисления на бюджетные места в средних специальных учебных заведениях.

При этом в России были приняты поправки в законодательство, обеспечивающие право на бесплатное профессиональное образование по профессиям рабочего и должностям служащего выпускникам девятых классов, которые не прошли государственную итоговую аттестацию (ГИА). В Госдуме подчеркнули, что это поможет детям, не сумевшим сдать экзамены, получить профессию и не "затеряться в теневой экономике".