Ветеринары из Подольска сотворили чудо для 16-летнего кота

Кот Рыжий из подмосковного Подольска успешно восстанавливается после операции, которую мастерски провели местные ветеринары. Животному весом 5,3 килограмма удалили опухоль в 550 граммов.

При первом осмотре медики сразу поняли: лечение предстоит сложное. На голове кота выросла шишка размером с кулак. Ситуация осложнялась целым рядом сопутствующих заболеваний и преклонным возрастом пациента: у 16-летнего Рыжего выявили заболевание почек, сахарный диабет и вирус иммунодефицита.

Однако оперативное вмешательство, продолжавшееся несколько часов, завершилось успешно. Через несколько дней кот начал умываться самостоятельно, чем чрезвычайно обрадовал напуганную хозяйку. Сейчас Рыжий восстанавливается дома: ест, пьет, точит когти и радуется жизни.

Как подчеркивает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области на своем официальном сайте, владелец должен незамедлительно обратиться к ветеринарам, если у питомца появились необычные симптомы, изменение аппетита или поведения. Узнать адрес ближайшей государственной ветеринарной клиники в Московской области можно по телефону +7 (495) 668-01-25 или записаться на прием через подмосковный портал госуслуг.

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