ПВО сбила 93 украинских дрона над российскими регионами в ночь на 15 июля

Силы противовоздушной обороны отразили очередную воздушную атаку киевского режима на российские регионы в ночь на 15 июля. Как сообщили в Минобороны России, ПВО сбила 93 украинских беспилотника.

В военном ведомстве уточнили, что в период с 20.00 мск 14 июля до 7.00 мск 15 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены украинские беспилотные летательные аппараты самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской и Ростовской областей. Дроны ВСУ сбиты над Московским регионом, Краснодарским краем, республикой Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил в "Максе" об атаке украинского дрона на регион. По его данным, беспилотник был обнаружен и сбит в пригороде Воронежа. В результате падения обломков ранения получил мирный житель. Мужчина 1997 года рождения госпитализирован, ему оказывают необходимую медицинскую помощь.