Новые примеры мужества российских военнослужащих в ходе спецоперации. Младший сержант Станислав Дёмин подвозил боеприпасы и продовольствие на передовую. Обнаружив группу диверсантов, он одним из первых вступил в бой и уничтожил двух радикалов. Неприятель, понеся потери, отступил. Груз был своевременно доставлен на позиции.

Рядовой Сергей Неверов с сослуживцами оборудовал опорники и огневые точки для мотострелков. Заметив вдали барражирующий украинский беспилотник, Сергей поразил его прицельным огнём, не дав противнику провести разведку. Фортификационные сооружения были возведены в установленный срок.