Российские войска этой ночью продолжили наносить удары по украинским тылам. Приходят сообщения о мощных взрывах и пожарах в Одессе и области. Это ответ на атаки киевского режима по гражданским объектам на территории нашей страны.

В ходе спецоперации идут бои за Красный Лиман, из Константиновки российские подразделения развивают наступление на Николайполе. В интересах группировки "Запад" экипаж Су-34 ударил по пункту временной дислокации ВСУ. Авиабомбы с универсальным модулем планирования и коррекции легли точно в цель.

На Краснолиманском участке фронта самоходка "Мста" накрыла позиции и артиллерийское орудие ВСУ. Воздушную разведку провел "Суперкам". В Запорожской области наши "птицы" обнаружили и уничтожили сеть замаскированных складов противника. Прямые попадания вызвали детонацию боекомплектов, лишив ВСУ гексакоптеров "Баба Яга" и оборудования.

"Ланцеты" морпехов группировки "Центр" ударно отработали на Добропольском направлении. Неприятель в тылу потерял нескольких единиц бронетехники и автомобилей. Продвижение наших штурмовиков надежно прикрыл расчет ЗРК "Оса". Зенитчики уничтожили три вражеских воздушных цели.

На освобожденных территориях ДНР работают наши саперы. Ежедневно они ведут очистку местности от опасных предметов. Бойцы обследуют жилые кварталы, дороги, объекты инфраструктуры. Если обнаруженные взрывные устройства невозможно вывезти, их подрывают на месте. Саперам приходится действовать под постоянной угрозой нападения вражеских дронов. Поэтому их надежно прикрывают военнослужащие пунктов воздушного наблюдения.