Болгария больше не будет участвовать в "коалиции желающих", которая оказывает военную поддержку Украине. С таким заявлением выступил во вторник, 14 июля, болгарский премьер-министр Румен Радев,.

Как сообщает Bloomberg, политик отверг дальнейшее участие Болгарии "в объединении, настаивающем на продолжении финансовой и военной помощи Украине". Официальная София считает единственно возможным путем выхода из украинского кризиса дипломатию.

Тем временем Польша отказалась примкнуть к так называемой антибаллистической коалиции. Как пояснил польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш, Варшава намерена пока ограничиться наблюдением за работой нового формирования, но "если будет потенциал оружейных предприятий", польские власти "к этому открыты".

На этом фоне премьер-министр Польши Дональд Туск объявил, что его страна пока не будет поставлять вооружение Украине, сообщает РИА Новости.

Россия не раз указывала на опасные последствия подобных коалиций и объединений. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что соглашение киевского режима и ряда стран Европы об антибаллистической коалиции — это "фрагментация внутри европейской партии войны".