Погода без резких похолоданий и экстремальной жары продержится в Москве до конца июля

Аномальная жара в Москве и Московской области не прогнозируется не только в ближайшие дни, но и в течение всего второго летнего месяца. Об этом рассказал во вторник, 14 июля, начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.

Эксперт подтвердил, что с пятницы по воскресенье, 17-9 июля, температура воздуха в столичном регионе будет варьироваться от 23 до 28 градусов тепла без осадков. Однако на аномальную жару это не тянет — речь идет о "вполне комфортной и типичной для июля" погоде.

Судя по первым 13 июльским дням, когда сумма накопленных положительных температур превысила норму лишь на один градус, за весь второй летний месяц температура воздуха будет около нормы или чуть выше нее, без резких похолоданий и экстремальной жары, цитирует Голубева РИА Новости.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус обещал, что новая волна жары, которую пророчат Европе некоторые эксперты, не затронет столичный регион России. Следующая семидневка пройдет при дневных температурах в пределах плюс 20–25 градусов, не будет жары и позднее.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отмечал, что даже среднемесячная изменчивость погоды сильно возрастает в связи с глобальным изменением климата. Как пояснил эксперт, "в период потепления климата погода нервничает".