Осматривая шеренги гвардейцев, Макрон как мог изображал из себя воинственного лидера, красуясь перед гостями. Среди них был, разумеется, и Зеленский. Хотя его больше интересовала воздушная часть парада. В ней ведь участвовали и истребители "Рафаль", уже обещанные Киеву.

В пешей части приняли участие и представители ВСУ. Однако во Франции это вызвало совсем неоднозначную реакцию. Как и новые решения Парижа по поддержке киевского режима

"Украина получит лицензии на производство очень серьезного оружия – ракет SCALP, бомб AASM, а также ракет Aster 30. Франция будет сотрудничать с нами и другими партнерами также в рамках антибаллистической программы", - рапортовал Зеленский.

Очевидно, что быстро организовать такое производство не получится. И Киев, как и прежде, станет испольовать ракеты, которые выпускает сама Франция. Но маркировать их будут как произведенные на Украине, что позволит использовать дальнобойное оружие для ударов вглубь территории России. А не только в рамках зоны СВО. Очевидно, что это вряд ли приведет к миру. Отсюда и такая ярая поддержка со стороны европейских спонсоров Киева. И оружием, и деньгами, и обещаниями вступления в Евросоюз.

"Украина переживает глубокие преобразования в самых сложных обстоятельствах, которые только можно себе представить. Создает независимую судебную систему, систему прозрачных государственных закупок и усиливает меры защиты от коррупции", - считает Марта Кос, комиссар ЕС по вопросам расширения.

Звучит, конечно, смешно, учитывая недавние громкие коррупционные скандалы, в которых оказалась замешана вся киевская верхушка. Включая Зеленского. Впрочем, европейцы закрывают на это глаза, рассчитывая, что все инвестиции окупятся в будущем. Но аппетиты Киева растут. И вот уже депутаты, аккуратно, начинают намекать на то, что возвращать долги Украина не собирается.

"После завершения войны было бы хорошо попросить всех наших финансовых партнеров простить нам все долги и начать всё с чистого листа", - говорит Юрий Камельчук, депутат Верховной рады.

Европейцы на такое, может, и согласятся. А вот американцы вряд ли, учитывая сколько было вложено в Украину при Байдене. При Трампе финансовая поддержка была сведена к нулю. Но на Вашингтон в Киеве все же продолжают рассчитывать. Но уже не в финансовом плане, а в санкционном. Речь о законопроекте, который разработал, скончавшийся недавно сенатор Грэм, внесенный в России в список террористов и экстремистов.

Накануне, СМИ сообщили, что президент США поддержал законопроект о введении новых санкций против России. Вот и сам Дональд Трамп во вторник заявил, что есть хорошие шансы на то, что данный документ будет принят. В Москве за действиями Вашингтона внимательно наблюдают, подчеркивая, что готовы к любому развитию событий.

"Президент Путин неоднократно подчеркивал: если договоренности не выполняются, мы знаем, как достичь целей, которые были четко поставлены в июле 2024 года в его выступлении здесь, в Министерстве иностранных дел", - заяви Сергей Лавров, министр иностранных дел России.

Речь в том числе о выводе ВСУ с территории новых российских регионов. Только после этого Москва готова обсуждать прекращение огня. Хотя Киев в этом явно не заинтересован. Вместе с европейцами они сделали все, чтобы сорвать мирные инициативы США. И теперь, по словам главы российского МИДа, этим хвастаются. Хотя на фронте дела у ВСУ обстоят неважно. Российская армия продолжает владеть стратегической инициативой, продолжая продвигаться на Запад. Александр Панюшкин, ТВ Центр.