Транспортный пилотируемый корабль "Союз МС-29" пристыковался к МКС: как это было

Еще не скрылось за горизонтом испепеляющее казахское солнце, но через несколько секунд взойдет еще одно. Ракета на стартовом столе. Заправлена - и все системы проверены. Ключ повернут в положение "на старт". И финальный отсчет подходит к концу.

Каждые десять секунд – доклад в центр управления полетом. Двигатели работают в штатном режиме. Это значит – всего десять минут полета до космоса. Отделились все три ступени ракеты носителя. Космический корабль "Союз МС-29" на орбите и устремляется вдогонку за Международной космической станцией. Стыковка уже через два витка вокруг Земли. То есть примерно через три часа после старта.

Экипаж космического корабля. Командир Петр Дубров. На Международную космическую станцию отправился во второй раз. Бортинженер – Анна Кикина. Полет также второй. К слову, она единственный космонавт "Роскосмоса", которая летала на МКС как на американском "Крю Дрэгоне", так и на российском "Союзе". Ведет целую научную программу: "Исследования, направленные на изучение женской репродуктивной системы. Этого никто никогда не делал. Первые получаются данные. По результатам первого космического полета была изучена первая фаза цикла по росту фолликул. Сейчас будет вторая фаза цикла по состоянию эндометрия".

Продолжительность 75-й научной экспедиции – 261 сутки. У Дуброва и Кикиной впереди два выхода в открытый космос и 38 научных экспериментов. Особо интересный – так называемый "Теледроид" - работа с антропоморфным роботом, который будет выполнять команды космонавтов в режиме "аватара".

Американец – новичок в космических экспедициях. На самом деле его полное имя Анил Мадхаван Самойленко Менон. Родился в Миннеаполисе. Сын иммигрантов из Индии и Украины.

Накануне запуска на Байконур приехал новый глава NASA. Джаред Айзекман был избран на пост лишь в конце прошлого года.

"Я очень рад присутствовать здесь, на Байконуре. В том месте, где начиналась космонавтика. И я рад нашему сотрудничеству с "Роскосмосом". Складывалась такая ситуация, когда нашим астронавтам приходилось досрочно прерывать свои миссии. И программа перекрестных полетов позволила обеспечить присутствие астронавтов на МКС", - сказал он.

В переговорах на Байконуре с делегацией NASA принимал участие в том числе первый зампред правительства России Денис Мантуров. Вообще, личная встреча глав космических ведомств двух стран состоялась впервые за последние 8 лет.

На обшивку второй ступени ракеты носителя были нанесены, по уже доброй традиции, рисунки детей, которые борются с онкологией. Один из рисунков дети подготовили специально для американского гостя. Подарили на стартовой площадке. И к автографам космонавтов добавили еще два – глав агентств двух ведущих мировых космических держав.