Мишустин обсудил с главой "Автодора" проекты развития дорожной сети

Перспективные проекты развития дорожной сети в России Михаил Мишустин обсудил с председателем правления "Автодор" Вячеславом Петушенко - встреча состоялась в преддверии важной для компании даты. 17 июля исполняется 17 лет со дня ее основания.

Обсудили строительство транспортных коридоров "Север-Юг" и "Запад-Восток". Завершены работы по созданию маршрута от Санкт-Петербурга до Екатеринбурга – время в пути сократилось почти в два раза . И теперь занимает менее суток.

В этом году "Автодор" начнет прокладывать обход Тюмени. Ключевые проекты завершатся и в центральной части страны - на трассах М-1 и М-3.

Также обсудили реконструкцию дорог в новых регионах. За предыдущие 4 года там восстановили почти 3 тысячи километров магистралей и 67 мостов.