Партия "Новые люди" представила в ЦИК документы для регистрации на выборах

Партия "Новые люди" представила в ЦИК России документы для регистрации федерального списка кандидатов на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва.

В ходе заседания ЦИК заверила перечень уполномоченных представителей региональных отделений по финансовым вопросам от "КПРФ". "Российской экологической партии "Зеленые" было указано на недостатки, выявленные в документах, предоставленных для заверения списка на выборах в Госдуму и кандидатов по одномандатным округам. Ошибки исправить можно до 16 июля.