Партия "Новые люди" представила в ЦИК документы для регистрации на выборах

Партия "Новые люди" представила в ЦИК России документы для регистрации федерального списка кандидатов на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва.
В ходе заседания ЦИК заверила перечень уполномоченных представителей региональных отделений по финансовым вопросам от "КПРФ". "Российской экологической партии "Зеленые" было указано на недостатки, выявленные в документах, предоставленных для заверения списка на выборах в Госдуму и кандидатов по одномандатным округам. Ошибки исправить можно до 16 июля.
"Это очень хорошая работа нашего аппарата, спасибо, вместе с москвичами. Потому что выявлены вот те недочеты, которые если бы вот пропустил, то на, может быть, одном из важнейших этапов это будет поводом для для снятия. Поэтому очень внимательно отнеситесь, не торопитесь, сделайте всё как надо", - сказала Элла Памфилова, председатель ЦИК.