Смерть американского сенатора Линдси Грэма* (включен Росфинмониторингом в реестр лиц, признанных террористами и экстремистами) имеет естественную причину. Такое мнение высказал президент США Дональд Трамп.

Как заявил американский лидер в интервью Newsmax в ответ на просьбы прокомментировать конспирологические теории о причине смерти Грэма*, у сенатора было слабое здоровье и "глубоко скрытые проблемы, которые было нелегко выявить", а "его отец умер примерно в том же возрасте" от осложнений на сердце.

Позднее Дональд Трамп выразил убежденность в том, что "ФБР тратит время впустую", если выискивает скрытые причины смерти Грэма*.

Между тем глава комитета Верховной рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко заявил, что внезапная смерть Линдси Грэма*, известного американского "ястреба" и ярого сторонника поддержки киевского режима, грозит проблемами украинской власти. Мережко пояснил, что сенатор "был самым близким связующим звеном" между Киевом и Белым домом, а теперь "наша позиция в окружении Трампа может ослабнуть" (цитата по РИА Новости).

Напомним, Линдси Грэм* был автором ряда законопроектов об антироссийских санкциях. 12 июля стало известно, что 71-летний сенатор скончался. По предварительным данным, причиной смерти стало расслоение аорты как осложнение сердечно-сосудистого заболевания. Однако появился ряд версий о насильственном характере смерти Грэма*. Высказывалось даже предположение, что политик был убит в результате удара ВС России по Киеву, который посещал накануне официального объявления о смерти.

* Внесен в перечень террористов и экстремистов в России