Евросоюз не смог согласовать 21-й пакет санкций против России из-за разногласий по поводу ограничений на транспортировку сжиженного природного газа (СПГ) и рестрикций в отношении австрийского Raiffeisen Bank International.

Как утверждают источники Bloomberg, отсутствие консенсуса по новому рестрикционному пакету ставит под угрозу один из ключевых инструментов Брюсселя по сокращению доходов России от торговли энергоносителями. Речь идет о заморозке потолка цен на российскую нефть на уровне 44,10 доллара за баррель — согласовать эту меру члены ЕС также не смогли.

Провал согласования новых рестрикций вызвал шквал критики со стороны наиболее жестко настроенных членов Евросоюза в адрес стран, которые ставят национальные интересы выше коллективных, подрывая тем самым единство санкционной политики интеграционного объединения.

Верховный представитель ЕС по международным делам и политике безопасности Кая Каллас попыталась призывать страны к компромиссу, заявив, что "мы должны перетерпеть эту краткую боль ради долгосрочной выгоды".

Киевский режим тем временем открыто критикует Европу за неспособность повлиять на Россию санкционными инструментами. Глава МИД Украины Андрей Сибига потребовал действенных рестрикций, "от которых у россиян должна экономически гореть земля под ногами".

При этом на Западе признавали, что собственными санкциями поставили на колени собственные экономики, но не Россию. Вице-премьер Италии Маттео Сальвини напомнил европейцам некоторые уроки истории, предупредив, что "если Гитлер и Наполеон не смогли этого сделать кампаниями по покорению Москвы, то вряд ли это удастся Кае Каллас, Макрону и Стармеру с Мерцем".