Дипломат Попов: В отношении Ирана Трамп попал в страшную яму

В чем заключается стратегия Вашингтона на Ближнем Востоке? Удастся ли достичь перелома в конфликте? И насколько отражает реальность сложившееся у европейцев после саммитов НАТО и "Семерки" ощущение, что они могут самостоятельно заниматься украинским конфликтом без Америки?

В студии программы "События. 25-й час" на вопросы Алексея Фролова ответил чрезвычайный и полномочный посол Вениамин Попов.

"В отношении Ирана Трамп попал в страшную яму. Нет никакого выхода для него приличного. Он уже 39 раз "победил" Иран", - отметил Вениамин Попов.

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