Конфликт на Украине не должен закончиться капитуляцией перед Россией. С таким призывом к киевскому режиму и его западным спонсорам выступил во вторник, 14 июля, президент Франции Эммануэль Макрон.

Как заявил политик, "история нашего континента показала, какой ценой обходится капитуляция", поэтому "мы не совершим эту ошибку снова". Макрон отверг любые возможности компромисса в ущерб интересов Украины, подчеркнув, что нужно продолжать поддержку киевского режима.

При этом Макрон, как пишет The Guardian, наградил покидающего пост премьер-министра Великобритании Кира Стармера орденом Почетного Легиона. Высшей награды Франции Стармер удостоен за поддержку Украины и "в знак признания его совместной работы с Францией по обеспечению безопасности в Европе".

Между тем журналисты отмечают, что истинной причиной, по которой президент Франции собрал "коалицию желающих" в Париже, была отнюдь не поддержка киевского режима. Как пишет Der Spiegel, Макрон пытался привлечь внимание российского лидера Владимира Путина. Издание ставит под сомнение, что "символических жестов и роскошных декораций" может хватить, чтобы произвести впечатление на президента России.