Российские силы противовоздушной обороны в период с 8:00 до 20:00 мск вторника, 14 июля, перехватили и уничтожили 252 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Как уточняет Министерство обороны России в своем MAX-канале, дроны сбиты над Белгородской, Брянской, Курской, Тверской, Калужской, Тульской, Орловской, Рязанской, Ростовской областями.

Кроме того, беспилотники ликвидированы над Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом, Адыгеей, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник, указывая на зверства ВСУ, риторически поинтересовался, чем украинские националисты отличаются от нацистов Второй мировой, бомбивших людные места городов.

Тем временем ВС России получили первые партии многопульных патронов "Многоточие". Этот многопульный антидроновый патрон может сбивать летающие беспилотники на расстоянии до 300 метров в зависимости от калибра.