Украина — это политическое змеиное гнездо. С таким заявлением выступил сын 46-го президента США Джо Байдена, предприниматель Хантер Байден.

Хантер Байден состоял в совете директоров украинской фирмы Burisma. В США называли неприемлемым участие сына высокопоставленного политика в коррупционных схемах и теневой украинской политике. Следственный комитет России установил, что Burisma активно спонсировала теракты украинских спецслужб на российской территории и в других странах.

В очередном интервью Хантер Байден заверил, что не был осведомлен об истинной деятельности своего нанимателя: "Я был невероятно наивен и не понимал, каким политическим змеиным гнездом является Украина, а также насколько она невероятно сложна с точки зрения переплетения различных интересов".

Хантер Байден заверил, что осознает свою ошибку: "Оглядываясь назад, я на 100% осознаю, что мне не следовало браться за эту работу" (цитаты по РИА Новости).

Ранее Хантер Байден назвал Украину рассадником зла, а свое участие в проектах киевского режима списал на собственную наивность.

Между тем спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев призвал сына экс-президента США рассказать об участии семьи в коррупционных схемах на Украине и организации биолабораторий. Как саркастично отметил Дмитриев, Хантеру Байдену станет намного легче, если он решится на это признание.