В течение последних суток в направлении Московского региона летело 340 украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом рассказал вечером вторника, 14 июля, мэр столицы Сергей Собянин.

Как уточнил Сергей Собянин в своем официальном MAX-канале, большая часть украинских дронов была нейтрализована силами противовоздушной обороны на дальних подступах.

При этом свыше 50 вражеских БПЛА уничтожено на подлете к Москве.

Российский министр обороны Андрей Белоусов ранее сообщал, что эффективность российской ПВО при атаках ВСУ составляет в среднем 97%. Он отмечал увеличение роли региональных штабов в защите от беспилотников, а также призывал масштабировать полученный опыт в более широком масштабе в рамках единой системы противовоздушной обороны.

Тем временем российские бойцы продолжают решение задач спецоперации. В течение дня было продолжено нанесение ударов по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ. В частности, в порту Южный высокоточным оружием воздушного базирования поражены объекты портовой инфраструктуры и резервуары с ГСМ, а на рейде порта Одессы уничтожены еще три сухогруза.