Бойцы СВО с опытом обучают контрактников необходимым навыкам

Продолжается набор на военную службу по контракту. Поток желающих не сокращается. Новобранцы на протяжении трёх месяцев проходят всестороннюю подготовку. На полигонах им помогают опытные инструкторы – участники СВО. А условия максимально приближены к боевым. Будущие воины учатся управлять беспилотниками и противодействовать вражеским дронам.

В небе железные птицы, на земле лабиринты из траншей, блиндажей и окопов. Условия максимально приближены к реальным боевым. Под руководством опытных инструкторов на тренировочном полигоне новобранцы совершенствуют навыки перемещения в условиях стрелкового боя, учатся эффективно подавлять огневые точки условного противника и оказывать первую медицинскую помощь. Полученные навыки доводят до автоматизма.

У каждого, кто подписывает контракт с Министерством обороны, совершенно разный опыт. Одни умеют обращаться с оружием, а другие ни разу не держали автомат в руках. За три месяца - именно столько идет подготовка перед отправкой в зону СВО - новички становятся уверенными бойцами.

В связке с будущими штурмовиками и мобильными огневыми группами тренируются операторы БПЛА. Отрабатывают уничтожение техники и живой силы, противодействие беспилотникам различных типов и ведение разведки.

Но прежде, чем приступить к тренировкам с дроном, сначала нужно отточить мастерство на его виртуальной копии. В классах компьютерной симуляции новички часами тренируют взлет, посадку, маневрирование и уничтожение целей. Свой первый контракт с Министерством обороны 36-летний Евгений решил заключить, чтобы, прежде всего, помочь стране, и заодно освоить новую профессию. Говорит, опыт взаимодействия с джойстиками есть, все детство провел за компьютерными играми.

"По профессии я программист, то есть в этом плане, я думаю, проблем не должно быть никаких, в плане освоения техники или же написания программ для полётов и так далее. Поддерживают в любом случае родственники, друзья, все поддерживают. Отец у меня служил в Афгане и он говорит - попробуй, почему бы и нет. В любом случае каждый мужчина должен пройти это", - рассказал кандидат на военную службу по контракту.

Государство активно поддерживает добровольцев. При заключении контракта они получают единовременные выплаты: президентскую - 400 тысяч рублей и региональную. В столице бойцам выплачивают дополнительно миллион 900 тысяч рублей. Различные социальные меры, в том числе льготы, предусмотрены и для семей защитников Родины. Единый пункт отбора на военную службу на улице Яблочкова в Москве работает без выходных.