Российская академия естественных наук объявила о старте конкурса "ЭкоМир-2026"

Российская академия естественных наук объявила о начале ежегодного Международного экологического конкурса "ЭкоМир-2026".

Прием заявок стартовал 15 июня 2026 года. Как следует из положения о премии, "ЭкоМир-2026" является общественной наградой за достижения в области охраны окружающей среды, обеспечения экологической безопасности и иной экологической деятельности. Конкурс направлен на развитие экологической политики, экологического образования, распространение экологически чистых технологий и сохранение биоразнообразия.

Премия присуждается по 11 номинациям, среди которых - экологическая политика, защита окружающей среды, экологическое образование, молодежные проекты, ресурсосберегающие технологии и переработка отходов, экологически безопасные товары, экология и здоровье человека, сохранение биоразнообразия, экологическое строительство и ландшафтно-парковый дизайн.

Подробности можно узнать здесь.