Удары по Ирану продолжатся до тех пор, пока Трамп не скажет "довольно"

Удары по Ирану продолжатся до тех пор, пока Дональд Трамп не скажет "достаточно", заверил 15 июля американский лидер в интервью телеканалу Fox News.



"Они [удары] будут продолжаться до тех пор, пока я не скажу, что достаточно. То есть, да, они будут продолжаться. Они там [под атакой], знаете, слово, которое так любит использовать армия, — "деградировать" – они деградировали до очень низкого уровня. И у них еще есть силы сражаться", — сказал он.



Президент США также заявил, что в планах американских военных на этой неделе продолжить наносить удары по Ирану, а на следующей — разбомбить мосты и электростанции, если представители исламской республики не вернутся за стол переговоров.



При этом глава Белого дома сообщил, что всего час назад американские представители общались с иранской стороной.



Ранее Трамп не исключил, что войска США могут ликвидировать представителей нынешних властей Ирана.