Российская армия нанесла новые удары по портам Украины

Российская армия продолжила бить по портам Украины. Поражены объекты, которые используются ВСУ для доставки военных грузов, сообщили в Минобороны России.

Как сообщили в ведомстве, ВС России нанесли групповые удары высокоточным оружием воздушного базирования. Также применялись ударные беспилотные летательные аппараты. Целями ударов были объекты в портах Одесской области - "Одесса" и "Черноморск".

Удар нанесен по объектам портовой инфраструктуры, которые используются для разгрузки горюче-смазочных материалов, и по резервуарам, в которых хранится горючее для ВСУ. Разрушены цеха по производству и сборке беспилотных летательных аппаратов. Также поражены четыре судна, транспортировавших грузы для ВСУ, в портах "Черноморск" и "Днепро-Бугский".