Юлия Савичева показала дочь, которая с рождения живет в Португалии: растет красавицей

Накануне, 14 июля, единственной дочери Юлии Савичевой исполнилось девять лет. По такому случаю популярная певица показала редкое фото именинницы.

На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Юлия Савичева поздравила наследницу с днем рождения и опубликовала ее снимок. "Сладость моя, с Днем рождения! Девять лет прошло! Как же быстро летит время", - написала Савичева.

В комментариях многочисленные подписчики поздравили именинницу и рассыпались в комплиментах. Многие отметили, что девочка растет копией Юлии Савичевой. Причем не остались в стороне не только фанаты, но и коллеги. Свои поздравления оставили дочь Валерии Шена, Виктория Дайнеко, Анна Семенович, Денис Клявер, дизайнер Игорь Гуляев и многие другие.

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Напомним, что маленькая Аня с рождения живет с бабушкой по папиной линии в Португалии. Девочка унаследовала талант дедушки – девочка очень любит рисовать и делает большие успехи.

Ранее певица объяснила, почему дочь живет за границей. Юлия Савичева и ее супруг Александр Аршинов решили оставить малышку у родителей из-за напряженного графика. Они много работают и сильно устают. Если бы Аня жила в Москве, то она могла бы видеть родителей только поздно вечером. При этом она бы томилась в городе, а не в доме с бассейном.

Юлия Савичева кормила дочь грудью до четырех месяцев. А потом оставила ее в Португалии. "Все те месяцы, что я была рядом с Аней, боролась с собой, рыдала в туалете, сердце мое разрывалось, но я понимала, что вынуждена так поступить. Потому что и уйти из профессии ради семьи для меня тоже невозможный выбор. Не смогу оставить сцену, зрителей. И стану несчастным человеком, если придется что-то предпочесть", - объясняла певица.

Савичева допустила, что многие ее не поймут и даже осудят. Как можно бросить своего ребенка? Но артистка смотрит на это иначе. При этом она думает не только о себе, но и о Ане. "Я на самом деле не хочу, чтобы моя дочь или совсем не видела мать, которая вечно пропадает на съемках или на гастролях, или наблюдала бы меня нервной, уставшей после работы. Считаю, гораздо важнее и полезнее для ребенка отдавать ему себя полностью, когда ты рядом. Так мы с мужем и поступаем", - сказала Юлия Савичева.

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