Опубликованы детали нового пакета антироссийских санкций США

Появились детали нового антироссийского пакета санкций, который намерены ввести в действие в Вашингтоне. Новый американский законопроект предусматривает ограничения против Банка России, а также Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка.

Если законопроект будет принят, он обяжет президента США ввести по меньшей мере две санкционные меры против Банка России. Кроме того, Трампу придется активировать полный пакет ограничений против Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка. Проектом предусматривается блокировка активов, находящихся под юрисдикцией США, а также ограничения на кредиты, экспортные лицензии и инвестиции.

Американским физическим и юридическим лицам будут запрещены любые операции с этими банками. Им могут запретить пользоваться американской банковской системой, в том числе открывать и использовать корреспондентские счета в США. В то же время, Минфин США может освободить от санкций иностранный банк, сотрудничающий с указанными российскими организациями, если сочтет, что предложенные меры противоречат американским экономическим или внешнеполитическим интересам, передает РИА Новости.