"Гематома и воспаление": Волочкова угодила в больницу со страшной травмой

В январе Анастасия Волочкова улетела в Германию. Там артистке сделали сложную операцию - ей установили имплант. Манипуляции проходили непросто, балерина потеряла много крови. Вернувшись в Россию, Анастасия пошла против рекомендаций медиков: она стала тренироваться и даже давать концерты. Волочкова уверяет, что без сцены не представляет жизни.

В итоге сейчас стало известно, что артистка оказалась в клинике. Об этом сообщила сама Анастасия. На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Волочкова опубликовала фотографию, на которой запечатлена в зеленой майке и в красных трусиках. Балерина показала страшную травму.

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"Ну вот я и результат моих перегрузок после операции... После очень быстрого вхождения в форму, растяжек оперированной ножкой, стремительного возвращения на сцену вопреки запретам немецких профессоров и уже проведенных 25 концертов. Надрыв мышцы. Дикая гематома и воспаление. Мои спасители - наши доктора в ЦИТО", - рассказала Волочкова.

Балерина призналась, что совсем себя не берегла. "Но я же все это делаю ради сцены и зрителей и моей радости. Мне так важно восстановиться! Верю, добрые люди помолятся", - выразила надежду Анастасия, при этом отметив, что через несколько дней у нее новое выступление.

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