Новые взрывы сегодня ночью гремели на Украине. Российские войска высокоточным оружием били по территории портов "Одесса" и "Черноморск". Целью атаки были объекты, используемые для разгрузки горюче-смазочных материалов, резервуары с топливом для ВСУ и цеха по сборке БПЛА. Кроме того, поражены четыре морских судна, которые осуществляли доставку грузов для противника. Ну а в зоне спецоперации наши подразделения развивают наступление в ДНР.

Лесной массив. Под удар российских батарей попадает отряд националистов. Он скрытно пробирался к передовой. Но был замечен воздушной разведкой. Бандеровцы запрашивают поддержку танков. Им высылают "Абрамс". Но едва машина выехала на грунтовку, тут же была подбита.

Это окраины Славянска. Попытки ВСУ стянуть в город бронетехнику и резервы плотным заградительным огнём пресекают российская артиллерия и авиация. Причем, сегодня тяжелые фугасы летят уже и в тыл противнику.

Националисты толком не успевают закрепляться в домах. Наши военные подсчитали: в среднем огневая позиция ВСУ, что в частном секторе, что в многоэтажке, держится не дольше 72 часов. Этого времени хватает, чтобы найти точку и разнести ее бомбами или снарядами типа "Краснополь"

Как минимум 20 процентов огневых позиций националистов под Славянском полностью уничтожены. Сегодня бандеровцы признали: впервые за время СВО российские дроны достигли важнейшей тыловой трассы Николаев - Кривой Рог - Днепропетровск. Она в 70 километрах от передовой. А вот и первые уничтоженные пикапы и грузовики.

Мощный прорыв и в Харьковской области. Причем, сразу на 11 участках. Группировка "Север" только за последние сутки продвинулась больше чем на километр. А сегодня начала штурм важнейшего укрепрайона - поселка Белый Колодезь. Окраины уже заняты нашими штурмовиками.

Кроме того, атакованы позиции бандеровцев и в Казачьей Лопани. Освобождение этих населенных пунктов приведет к тому, что ВСУ потеряют контроль над всей восточной частью Харьковского направления. И, что не менее важно, контроль над железной дорогой, которая ведет прямо в областной центр.