Собянин: Московские компании увеличили объем экспорта с городской поддержкой

Столичные компании увеличили объём экспорта с городской поддержкой - за первое полугодие он достиг 14 миллиардов рублей. Об этом сегодня сообщил Сергей Собянин в социальных сетях.

Мэр подвёл итоги работы Московского экспортного центра. Показатель в этом году почти на 11 процентов больше, чем за аналогичный период в прошлом. Собянин подчеркнул: МЭЦ активно помогает столичным предпринимателям выводить продукцию на зарубежные рынки.

В арсенале Центра - свыше 30 инструментов для продвижения товаров и услуг - от обучения и юридического сопровождения сделок до предоставления льготных кредитов и грантов экспортирующим компаниям города.

Продукция столичных компаний поступила в 39 стран. Среди них Китай, Саудовская Аравия, Индия, Грузия. Наибольшим спросом пользуются товары широкого потребления, продукты питания и IT-решения.