Зрители ТВЦ помогли собрать средства на лечение Захара Воробьёва

Телеканал ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita благодарят всех, кто не остался равнодушным и помог собрать средства на лечение 16-летнего Захара Воробьёва. Его историю мы рассказывали накануне.

У мальчика - рецидив лимфомы Ходжкина, 4 стадия. Спасти ребёнка может только срочная пересадка костного мозга. Но требуется специальная сопроводительная терапия. И благодаря вам у семьи есть деньги.

Но у фонда много других подопечных, которым срочно нужна поддержка. Мы продолжаем сбор для 15-летней Каролины Карагозян из Краснодарского края. С вашей помощью удалось собрать около 4-х миллионов рублей. Но необходимо ещё почти 400 тысяч.

У девочки смертельный диагноз - острый миелоидный лейкоз. Каролина перенесла два тяжёлых курса химиотерапии, вышла в ремиссию, но, чтобы рак не вернулся, срочно требуется пересадка костного мозга. И специальный сопроводительный препарат, без которого операция невозможна.

Сделать доброе дело просто. Достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта мобильного телефона. Или можно отсканировать QR-код, расположенный на экране, и выбрать удобный способ.

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни также доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!