Сборная России триумфально выступила на Международной олимпиаде по физике в Колумбии

Пятьдесят шестая международная олимпиада по физике прошла в Колумбии. Первые места завоевала команда из России. Наши школьники не только заработали золотые медали, но и одолели соперников из 90 стран. А, кроме того, впервые с 22-го года выступили под российским флагом.

Эти парни сделали то, к чему стремились несколько лет. Международное золото по физике теперь в их руках. Правда, физически пока не у всех. Организаторы олимпиады не ожидали, что победителей будет так много - и золотых медалей не хватило. Ивану Пругло из Москвы придется немного подождать. Но эмоции и без этого переполняют.

"Это удовлетворение от того, что цель достигнута. Достаточно сложная. Все не напрасно", - сказал Иван, победитель 56-й Международной олимпиады по физике (IPhO), школа № 179 г. Москвы.

Иван еще увлекается астрономией и учит иностранные языки. Но жизнь свою планирует связать все же с теоретической физикой.

"Передовые исследования в области теоретической физики, они не сразу имеют свое отражение в практической физике. Это, скорее, все - таки можно сказать задел на будущее", - отметил он.

Многие из сборной еще и музыканты. Александр Ахремов окончил школу по классу скрипки и фортепиано. Но последние два года до олимпиады был строгий режим. Занятия физикой по 5 - 10 часов в день. В будущем планирует собрать термоядерный реактор.

Ярославу Доброхвалову интересны вопросы, которые ученые, возможно, еще и не задали. Сейчас увлекается изучением протонов, которые прилетают к нам из космоса.

"Самая такая вот высокоэнергичная частица была недавно поймана, у которой энергии 20 джоулей, мы ее не увидим даже глазом. А энергии у нее 20 джоулей. Это достаточно, чтобы небольшой объем воды вскипятить", - рассказал Ярослав, победитель 56-й Международной олимпиады по физике (IPhO), Физтех-лицей им. П.Л. Капицы.

А Богдан Яйцевский мечтает придумать новые технологии, которые упростят жизнь людям. "Я думаю, это будет что-то, связанное с квантовой механикой. Потому что по факту это единственный раздел науки, который досконально не изучен все еще", - отметил он.

Из Колумбии команда привезла трофей - оборудование, на котором ребята выполняли практическую часть олимпиады. Нужно было исследовать свойства газов. В целом в этом году олимпиада оказалась простой, говорят и тренер, и сами ребята. Но в этом и был большой подвох.

"Когда задания несложные, их решат все. И поэтому цена твоей ошибки, помарки становится очень высокой. Наши ребята справились с этими заданиями бесподобно. То есть, можно сказать, они совершили идеальный подход", - сообщил Виталий Шевченко, директор по довузовской работе МФТИ, тренер сборной России по физике.

Артема Еремина из Калининграда называют уникальным участником олимпиады. В отличие от других ребят, он только окончил 9 класс. Впереди два года школы, но он уже мечтает связать свою жизнь с наукой.

Сборную России к олимпиаде готовили на базе МФТИ. "Мы в МФТИ уделяем большое внимание тому, чтобы качество, уровень преподавания физики и других естественнонаучных предметов в наших школах росло", - отметил Дмитрий Ливанов, ректор МФТИ.

Уверенности в победе добавил и еще один немаловажный факт. Впервые с 22 года наша сборная официально выступала под российским флагом.