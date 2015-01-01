Рената Литвинова тайно вернулась в Россию

Рената Литвинова выставила на закрытую продажу квартиру в центре Москвы за миллиард рублей. Чтобы быстрее избавиться от недвижимости, актриса готова уступить в цене и приехала в столицу, предварительно, на сделку для подписания документов.

Речь идет о квартире площадью 344 м² в элитном ЖК "Большая Дмитровка IX". Она объединена из двух квартир в одну. В квартире есть отдельная комната для дочери Литвиновой Ульяны. Рената специально обустроила ее, чтобы дочь могла останавливаться там во время приездов в Россию.

Сейчас уже есть претендент на жилье — крупный московский бизнесмен внес аванс. Но показы продолжаются: если до конца лета найдется покупатель с деньгами здесь и сейчас, квартира уйдет ему. Большую часть мебели уже вывезли на склад по просьбе потенциального владельца, чтобы снизить стоимость.

Как сообщает Mash, Рената Литвинова купила эту квартиру пять лет назад. Здесь проходили съемки и встречи, но постоянно никто не жил.

Напомним, несколько лет назад Рената Литвинова переехала из России во Францию. Эффектная актриса давно мечтала о жизни в Париже. Еще в 2015 году Литвинова стала обладательницей двухуровневой квартиры в столице Франции. С 2022 года актриса постоянно проживает там.

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