Появились новые подробности ударов ВС России по объектам ВСУ

Детали нанесенных минувшей ночью российскими войсками ударов по военной инфраструктуре на Украине опубликовало Минобороны России. Применялось высокоточное оружие воздушного базирования и ударные беспилотные летательные аппараты. Поражены цели в портах "Одесса", "Черноморск" и "Днепро-Бугский".

По информации Минобороны, в порту "Одесса" поражена портовая инфраструктура, резервуары с горючим для ВСУ и два цеха сборки беспилотных летательных аппаратов. В порту "Черноморск" целями ударов стали контейнеровоз и сухогруз, с грузами для ВСУ. В порту "Днепро-Бугский" в момент разгрузки поражены два судна, которые использовала украинская армия.

Деталями ночных ударов поделились и наблюдатели. Как сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, в результате атаки "Герани" загорелась АЗС на трассе Харьков-Изюм. После удара российских беспилотников горит газораспределительная станция GRS-1 в Кривом Роге Днепропетровской области. Поражена газораспределительная станция в Краматорске ДНР, используемая в интересах ВСУ. В Одессе три ракеты Х-59/69 ударили по Приморскому району – подчеркивается, что прилет зафиксирован при полном бездействии украинской ПВО.