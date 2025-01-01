Звезда "Дикого ангела" Наталья Орейро согласилась приехать в Россию за 28 миллионов рублей

Уругвайская актриса Наталья Орейро с недавних пор стала россиянкой. Она тоже получила российское гражданство.

Наташа стала родной для наших соотечественников больше 20 лет назад, когда сыграла в сериале "Дикий ангел", и им засматривалась, без преувеличения, вся страна. Причем Наталья Орейро не только играла в сериале как актриса, но и сама исполняла все песни. Это ей так понравилось, что она запустила серьезную музыкальную карьеру и получила, кстати, немало премий. Не раз приезжала Наталья с концертами и в нашу страну. И всегда ее тут принимали на ура.

В последний раз Орейро была в России в конце 2025 года. А теперь стало известно, что певица готова выступать на корпоративах в нашей стране. Сейчас ведутся переговоры. Артистка предложила два варианта: с фонограммой и пением поверх — 19 миллионов рублей за час, без — за 28 миллионов рублей за час. За эти деньги Наталья споет все свои хиты, в том числе и из "Дикого ангела", сообщает SHOT.

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