ФСБ задержала агента украинских спецслужб в Тюмени

Агента украинских спецслужб задержали в Тюмени сотрудники Федеральной службы безопасности России. Завербованный СБУ россиянин готовил теракт на одном из нефтяных предприятий Югры.

Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ России, россиянин, действуя по указанию куратора, изъял из заранее оборудованного схрона самодельное взрывное устройство. Теракт планировался на предприятии нефтяной промышленности в городе Нягани ХМАО.

Агент украинских спецслужб попытался скрыться, но был задержан сотрудниками ФСБ. Из схрона изъято самодельное взрывное устройство, состоящее из взрывчатого вещества иностранного производства массой 1,5 кг, электродетонатора и таймера- замедлителя. Там же найдены мобильные телефоны, содержащие переписку с куратором. В ЦОС уточнили, что злоумышленник через интернет-мессенджер вышел на контакт с украинскими спецслужбами и передавал противнику сведения о расположенных в регионе объектах ТЭК, передает ТВЦ.