Пригожин впервые рассказал о том, что связывает Валерию и Филиппа Киркорова

Недавно в Сети бурно обсуждали свежие фотографии певицы Валерии. На снимках артистка предстала на пляже в Дубае. Популярная исполнительца продемонстрировала великолепную фигуру в купальнике. А ведь в апреле Валерии исполнилось 58 лет, но кто даст?! Ее формой, энергией и жизнелюбием можно только восхищаться.

Муж певицы, продюсер Иосиф Пригожин, совершенно не ревнует артистку. Наоборот, он очень гордится ею и любуется. Более того, по словам Пригожина, Валерией восхищаются и ее коллеги по отечественному шоу-бизнесу.

"Всегда очень внимателен к Лере Филипп Киркоров. Он один из самых щедрых людей. Это вообще удивительно для человека из нашего цеха. Мы с ним иногда шепчемся по поводу Валерии, и он говорит: "Второй такой в стране нет. Насколько Лера - чистый человек, не испорченный шоу-бизнесом". И он прав", - рассказал продюсер.

Например, на день рождения Филипп вручил Валерии "фантастическое платье" от известного бренда. "Он тогда сказал Лере: "Король не может королеве дарить дешевые подарки". Представь, насколько он ее ценит как коллегу и подругу. Филипп и Коля Басков - вот два человека широкой души в нашем шоу-бизнесе. Коля тоже очень любит Леру и всегда делает ей шикарные подарки", - раскрыл неизвестные данные о связи артистов Пригожин.

По словам продюсера, Валерия имеет какое-то особое влияние на окружение. "Я, кстати, заметил, что мужчины стесняются рядом с ней материться. А еще, глядя на нее, все сразу начинают следить за питанием, стараются не переедать. Говорю: "Лера, нас скоро перестанут с тобой приглашать в гости", - отметил продюсер для "КП".

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