Мишустин потребовал обеспечить доступность лекарств для россиян

Все медикаменты и медицинские изделия должны быть доступны для Россиян и не усткпать зарубежным аналогам. Такое требование высказал премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с главой "Ростеха" Сергеем Чемезовым.

Глава правительства подчеркнул, что должны быть реализованы все планы и проекты. При этом важна обратная связь от врачей. Также необходимо переходить к созданию передовых изделий с кардинально новыми характеристиками - изделий высокого качества и надежности.

Премьер убежден, что в России для этого есть все возможности. Это касается отечественных лекарственных средств, современных медицинских изделий, препаратов, которые сохраняют здоровье и спасают жизни людей. Мишустин отметил, что это особенно важно в такой чувствительной области, как онкология, передает РИА Новости.