Певица Валерия рассказала о точке невозврата: "Моя нервная система уже не перенесет страдания"

58-летняя певица Валерия обладает прекрасной фигурой. Недавно артистка продемонстрировала великолепную форму на пляже в Дубае, куда улетела отдохнуть на несколько дней с супругом, продюсером Иосифом Пригожиным.

Не секрет, что именно в Дубае в последнее время живут ее дочь Шена (в прошлом Анна Шульгина) и младший сын Арсений Шульгин, который подавал большие надежды как пианист, но не так давно забросил инструмент и занялся бизнесом. В Дубай Арсений часто мотается в командировки, вместе с ним путешествует и супруга Лиана с двумя детьми: дочкой Селин и сыном Мироном.

Во внуках Валерия души не чает и старается проводить с ними каждую свободную минуту. Однако артистка еще успевает посетить тренажерный зал или самостоятельно позаниматься. Кроме того, она тщательно следит за питанием.

В новом интервью певица призналась, что по натуре совершенно неспортивна и обожает покушать, поэтому ради сцены, на которой надо прекрасно выглядеть, ей и приходится постоянно следить за собой. Валерия не скрывает, что великолепная форма в 58 лет - это результат многолетней дисциплины.

"Я в отпуске спокойно могу наесть килограмм-два. Но когда возвращаюсь домой, сразу же иду назад. Потому что знаю: может наступить точка невозврата. Моя нервная система уже не перенесет страдания на диетах и разгрузочных днях", - призналась Валерия.

Она припомнила один случай, который сейчас воспринимается как анекдот, однако тогда ей было совсем не до смеха. "Помню, сидим с друзьями в ресторане, а я достаю из сумки вареное яйцо и какой-то грустный огурец. Это было все мое нехитрое меню на день... Мне было очень голодно. И не хочу так больше", - заявила артистка "КП".

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