Вучич прибыл в Киев для встречи с Зеленским

Александр Вучич прибыл в Киев. В планах президента Сербии – встреча и переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщил сам Вучич в соцсетях.

Сербский лидер посетовал на долгую дорогу. Как написал Вучич, ему пришлось ехать весь день и всю ночь через Молдову и центральную Украину, чтобы добраться до Киева. Президент Сербии примет участие в саммите "Юго-Восточная Европа — Украина", который пройдет в 15 июля в украинской столице.

Ранее в Киев прибыла глава Еврокомиссии. Урсула фон дер Ляйен написала, что она в украинской столице с 11-м визитом. Она намерена объявить о новых инициативах по интеграции оборонных отраслей Украины.