"Так обычно люди с бодуна ходят": Безрукова откровенно высказалась о Прилучном

Ирина Безрукова работала со многими знаменитыми артистами. О Павле Прилучном артистка весьма высокого мнения.

Павел и Ирина работали вместе в фильме "Холоп-3". Как только Безруковой предложили роль в этой ленте, она без раздумий согласилась. "Это один из самых успешных проектов в нашем кино: легкая семейная комедия, шикарный актерский состав, прекрасный режиссер Клим Шипенко!" - объяснила Безрукова.

А Павла Прилучного артистка и вовсе считает одним из самых востребованных актеров в отечественном кинематографе. Правда, появившись в первый день съемок на площадке, Безрукова не узнала артиста. Павел совершенно преобразился.

"В первый съемочный день я не узнала Павла Прилучного в гриме — до тех пор, пока он не заговорил. Меня привезли на площадку, следом привели его. Я смотрю и думаю: какой-то странный персонаж. Наверное, в этом здании есть отель, и сюда просто забрел посторонний человек. Он был в белом халате, белых одноразовых тапках и черных очках. Вот так обычно люди с бодуна ходят", - рассказала Ирина в своем официальном телеграм-канале.

Актриса призналась, что было очень смешно, с ней давно такого не случалось.

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